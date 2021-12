Noël : quelle sera la plus belle maison illuminée de Lanta ?

C'est une effervescence contagieuse que l'on constate pour les 2 000 habitants de Lanta. A l'entrée du village, on ne peut pas la rater. Un festival de couleurs et de scintillements au cœur de la nuit. Cette maison est en lice pour le concours de maison illuminée. Lundi soir, le jury a commencé sa tournée. Il leur faudra plusieurs soirées pour faire le tour de ces maisons. Une quarantaine jugée sur la créativité, plus que sur la quantité de décoration. "C'est vraiment cette harmonie, voir si l'ensemble est gracieux ou jeté un petit peu dans les arbres", explique Rémi Diaz, membre du jury. Cette année, Michel et Sylvie ont privilégié la crèche. Quant à Sylvain, il a voulu faire plaisir aux enfants. Le concours a été lancé il y a une dizaine d'années. Et les habitants de Lanta se sont pris au jeu. "On a voulu mettre un coup de fouet, on a fait un concours et on a primé tout le monde", témoigne le maire, Marc Mengaud. La plus belle maison illuminée de Lanta sera distinguée juste après les fêtes, mais tous les participants du concours partiront avec une récompense, et surtout avec l'envie de faire encore mieux l'année prochaine. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis