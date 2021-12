Noël : quels jeux vidéo sous le sapin ?

La partie est endiablée. Léonie et sa famille testent le dernier "Mario". Si les deux ados ont l'habitude des manettes, pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Mais au bout de quelques minutes, tout le monde sait jouer. C'est d'ailleurs l'un des points forts du jeu. Il est accessible à tous. Et c'est l'un des plus demandés à Noël. La Switch, la console sur laquelle on peut y jouer, elle aussi, fait un carton. Pour les autres consoles, beaucoup seront déçus. Chez Xbox, seule une des deux versions est disponible. Quant à la PS5, elle est en rupture de stock. Nordine a de la chance, il en a une. Il est donc en repérage de jeux pour Noël. "Les jeux de base sont à 70 voire 80 euros. Donc, c'est vrai que c'est quand même un petit budget à anticiper tous les ans", explique-t-il. A ce prix-là, on trouve de tout, même des jeux qui vous font transpirer. Avec cette manette en forme de cercle par exemple, vous progressez dans le jeu grâce à vos efforts. Pour danser, il y a la version 2022 de "Just Dance". Et pour chanter, ce sera "Let's Sing" avec micro inclus. TF1 | Reportage T. Jarrion, R. Roiné, O. Stammbach, S. Fortin