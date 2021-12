Noël royal et féérique au pays des châteaux en Touraine

Raconter l'histoire dans la féerie de Noël avec des bouquets poétiques à Chenonceaux ou d'étonnantes gourmandises à Azay-le-Rideau. Bienvenue en Touraine, sur le pas des rois et des reines pour un Noël au pays des châteaux. Amboise embarque ses visiteurs dans un rêve en blanc. La neige s'est invitée à la cour en même temps que des pâtisseries appréciées à la Renaissance. C'est un mélange de plaisir, de surprise et d'anecdotes historiques. Des boules-de-neige, par exemple, rappellent la mésaventure vécue par François Ier dans sa jeunesse. D'une salle à l'autre, les décors transforment la résidence royale pour le grand plaisir d'une étudiante américaine. Cette année, sept châteaux en Touraine se parent de couleurs de Noël. À Chenonceaux, des bouquets et des sapins géants font rêver des visiteurs. Pour sa dernière édition, il y a deux ans, "Noël au pays des châteaux" a attiré plus de 100 000 visiteurs. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schélyl