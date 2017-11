Noël se fête aussi au bord de la mer au Barcarès

Au village de Noël du Barcarès, l'hiver est déjà là. Les palmiers ont laissé place à des sapins vêtus de blanc et des guirlandes scintillantes qui égayent le regard des jeunes et des moins jeunes. Pour trouver leur bonheur, les clients ont à leur disposition de nombreux chalets qui proposent des idées cadeaux, du chocolat, des bijoux et les fameux churros. Et pour les virtuoses de la glace, une patinoire sur glace est même disponible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.