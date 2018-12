"Noël sans solitude" dans les Landes

La 22ème édition de "Noël sans solitude" a eu lieu le soir du 24 décembre 2018. Pour ceux qui y viennent chaque année, rien de tel que de passer les fêtes ensemble autour d'un bon repas. Certains se connaissent, d'autres non. Chacun se trémousse sur la piste de danse pour faire plus ample connaissance. L'ambiance était au rendez-vous et les sourires n'en finissaient plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.