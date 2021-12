Noël sous Covid : comment allez-vous passer le réveillon ?

Le décompte final avant le grand soir est enclenché. Alors, les premières commandes d'huîtres sont en cours de livraison. Mais cette année, les grandes tablées semblent être rares. "On ne va pas prendre de risque. Je serai juste avec ma fille et mes petites-filles. On sera six" ; "A deux à la maison, on ne prendra pas de risque", lancent des passants. En famille ou entre amis, quelques gestes barrières vont sans doute se glisser dans la hotte du Père Noël. "On se lavera les mains et on ne s'embrassera pas non plus" ; "On a des gels pour se désinfecter les mains un peu partout", confient d'autres. Au fil des heures ce jeudi matin, la file d'attente est de plus en plus importante devant les centres de dépistage. Se rassurer avant de se réunir en famille, car l'envie est bel et bien là. Mais avec cette épidémie, il y a ceux pour qui Noël aura un goût amer. Positifs au Covid-19, Mélanie, 18 ans, ou encore Julien, père célibataire, ne seront pas à la fête, mais à l'isolement jusqu'à la fin de l'année.