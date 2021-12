Noël sous Covid : le succès des menus de fête à emporter

Jusqu'à la dernière minute, les commandes affluent dans le restaurant "La Croix d'Or" du Pin-la-Garenne (Orne) pour réserver son repas du réveillon. Cette année, le menu du dîner est à emporter. La viande est locale, cuisinée au beurre de Normandie. Tout juste saisie, le client n'aura plus qu'à la réchauffer au four à la maison. Pour l'accompagnement, c'est Justin Petit qui est à la manœuvre. Apprenti de 17 ans, c'est déjà son troisième Noël en cuisine. Les clients, eux, sont au rendez-vous. Le restaurant reçoit près de 150 couverts pour les fêtes, soit presque autant que l'année dernière. Alors que cette fois, l'établissement est ouvert. Un repas gastronomique avec un prix qui reste abordable : 37 euros pour une entrée, plat et dessert. Pour Michel non plus, il n'y aura pas de grande tablée cette année. Il réveillonnera avec son épouse. "On est dans une période où il est plus difficile de pratiquer les restaurants. Déjà, c'est un énorme avantage et il y a un côté festif", explique-t-il. TF1 | Reportage C. Adriens-Allemand, R. Roiné, N. Clerc