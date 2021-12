Noël sous Covid : les commerçants s'adaptent

C'est la première commande de la journée pour cette boucherie. Une petite volaille pour le réveillon. Depuis quelques jours, ce boucher doit se réorganiser. Certains clients ont annulé leur grosse commande. "Tout change à la dernière minute. On s'adapte au fur et à mesure de comment ça se passe", confie Luca Morand. Moins de volailles à Noël, ce boucher n'en vend désormais qu'une soixantaine au lieu d'une centaine car les clients ont changé leur habitude cette année. A trois jours du réveillon, c'est un casse-tête pour les commerçants qui doivent s'adapter aux envies de dernières minutes des clients. Chez ce glacier, la bûche de Noël a aussi changé de taille. Ces commerçantes ont fabriqué deux fois moins de desserts que les années précédentes, soit moins de commandes et plus de petits formats. Elles ne savent pas si elles vont s'y retrouver. "Forcément, on va avoir moins de commandes. C'est l'enfer parce qu'on ne sait pas si on va vendre toutes nos bûches", explique l'une d'elles. En petit comité ou en nombre, ces bûches feront des heureux à la table de Noël. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar