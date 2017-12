Noël : les vieilles consoles de jeu font leur come-back sous le sapin

L'échange de cadeaux reste un rituel incontournable pour fêter Noël comme il se doit. Cette année, vous trouverez peut-être au pied de votre sapin de vieilles consoles de jeu. Celles des années 1980 et 1990 font en effet leur grand retour dans les rayons des magasins. Parmi elles, l'Atari 2600 s'est offerte une seconde jeunesse sous la forme d'une console portable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.