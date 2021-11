Noël zéro déchet : les astuces pour des fêtes plus écolos

Et si Noël était un peu plus vert cette année. Des petits lutins, adeptes de la récup et du recyclage, ne manquent pas de bonnes idées. Commençons par le papier cadeau que l'on déchire et que l'on jette à la poubelle. Ici, il est remplacé par du tissu. On appelle cela le Furoshiki, un art venu du Japon. "Moi, je trouve que c'est mieux. Ça fait moins de gaspillage, ça recycle et c'est plus joli aussi", lance une enfant. Pour décorer la maison, voici un petit sapin réalisé en bois flotté. Quelques branches, du fil, des perles, un peu de patience et le tour est joué. "C'est le genre de chose que vous pouvez mettre sur votre porte d'entrée en accueil. C'est très prisé dans les devantures de magasins aussi", explique une participante. Du fait maison jusqu'au calendrier de l'Avent. Collages et pliages en famille, et qui ne sont pas bien compliqués à fabriquer selon certains parents. De jolies petites boîtes dans lesquelles on ne mettra pas que des chocolats. Gaspiller moins, c'est possible. C'est bon pour le porte-monnaie et l'environnement, sans rien enlever à la féerie de Noël. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde