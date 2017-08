Noirmoutier : que trouve-t-on dans les célèbres cabines en bois de la plage des Dames  

On n’imaginerait pas l’île de Noirmoutier sans elles. On parle ici des cabines en bois de la plage des Dames, toutes numérotées et dont on ne peut pas en posséder si on n’est pas propriétaire sur l’île. De 4 m² chacune, ces cabines qui datent pour certaines des années 30 se transmettent de génération en génération, et renferment surtout les affaires de chacun qu’on ressort au moment des vacances.