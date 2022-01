Noix de coco, la saveur de la Martinique

Au bord de l'océan Atlantique, la cocoteraie pousse doucement. Pas trop vite pour pouvoir cueillir les noix de coco sans avoir à monter tout en haut du cocotier. C'est que Victor et Marcel Rincon ont passé l'âge de faire de la grimpette sur les troncs. Ces deux frères ont planté cette cocoteraie il y a quelques années ici en Martinique. Lorsque la noix de coco est bien mûre, elle cache en son sein une pulpe blanche qui fait sa réputation. Mais ce que Victor préfère, c'est de récolter les noix un peu jeunes. La pulpe n'est pas encore constituée. On y trouve alors de l'eau de coco et aussi une crème qui tapisse l'intérieur de la noix. Victor en raffole. Tout est bon dans le coco. En Martinique, on en trouve partout, dans de nombreux plats, mais aussi en confiture. Corentin Bissoly est revenu ici après une carrière en métropole. Il était policier avant de devenir confiturier. Chez lui, il fabrique des confitures de coco avec la recette de sa grand-mère. C'est délicieusement sucré. Autre recette : le punch coco fabriqué de façon artisanale par Cédric Roy Ledoux, dans sa cuisine. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire