Noix de Grenoble : la récolte qui secoue !

Si vous vous demandez comment on cueille les noix, voici la réponse : en employant les grands moyens. En seulement quelques secondes, des centaines de noix tapissent le sol. Malgré la sécheresse estivale, la récolte s’annonce prometteuse. "On a une couleur très satisfaisante. En terme de maturité, on arrivait vraiment au bon moment pour la ramasser", explique Sébastien Renevier, nuciculteur. Il ne faut pas traîner. Près de 100 tonnes de franquette, une des trois variétés de l’AOP Noix de Grenoble, doivent être ramassées cette année. Pour les dernières, c’est à la main qu’il faut aller les chercher avec une technique transmise de génération en génération qui n’a pas pris une ride. "C’est efficace", affirme ce nuciculteur. Les noix sont ensuite scrupuleusement lavées, triées et séchées pendant plusieurs heures. Pour Sébastien, c’est désormais l’heure de vérité. Elle est enfin prête à être consommée. Les noix AOP de Grenoble seront commercialisées dans quelques jours. TF1 | Reportage C. Eckersley, B. Gereys, S. Thizy