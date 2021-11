Nolwenn Leroy revient avec un nouvel album

Après différents confinements et un repli sur soi, cet album signé Benjamin Biolay offre à Nolwenn Leroy comme une bouffée d'air pur. "Après tout ça, j'avais envie de ressortir, de liberté, de lâcher prise et d'évasion", a affirmé l'interprète. Avec ses chansons lumineuses, pleines d'énergie et de sensualité, elle adopte un nouveau style. "Ce sont aussi les rencontres, dans un parcours d'artiste, qui changent la donne et qui font que l'on se sent en confiance", a-t-elle ajouté. Nolwenn Leroy aime se ressourcer à Montmartre où elle a vécu. "Mon port d'attache parisien, c'est Montmartre", a confié la star. L'an prochain, Nolwenn Leroy fêtera déjà ses 20 ans de carrière. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez