Nolwenn Leroy sort son nouvel album "Folk"

"Folk", le nouvel album de Nolwenn Leroy, sortira le 2 novembre 2018. Seize ans après l'émission "Star Academy", la jeune femme est aujourd'hui mature sur le plan musical. Son nouveau disque est composé de treize reprises et pour le réaliser, elle a notamment travaillé sur des chansons intemporelles d'Yves Duteil et de Nicolas Peyrac entre autres. Un album qui met en avant un état d'esprit mélodieux et rempli d'hortensias au niveau décor, les fleurs de son enfance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.