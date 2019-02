Le nombre de cas de grippe explose

En ce 14 février 2019, jour de la Saint-Valentin, la grippe est aussi un mot qui fait l'actualité. Dans le pays, 409 000 nouveaux cas ont été recensés en une semaine. Dans un centre médical de Trets, dans les Bouches-du-Rhône, le pic d'épidémie a été atteint depuis plus de deux semaines. Chaque jour, plus d'une dizaine de personnes consulte pour les mêmes symptômes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.