Le nombre de naissances continue de baisser dans le pays

Le pays compte de moins en moins de naissances. En 2018, 758 000 bébés ont vu le jour, soit 12 000 de moins qu'en 2017. Par ailleurs, les couples français, qui sont les champions d'Europe de la fécondité, décident d'avoir leur premier enfant de plus en plus tard. La moyenne d'âge est de 30 ans et demi pour les femmes et de 31 ans pour les hommes.