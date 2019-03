Le nombre des personnes de plus de 85 ans va tripler en 30 ans

Ce 28 mars 2019, un rapport sur le grand âge a été déposé au gouvernement. Il indique que dans 30 ans, le nombre de Français de plus de 85 ans va tripler. La plupart d'entre eux préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller en maison de retraite. A Saint-Sorlin-en-Valloire, un couple de 95 et 89 ans vit dans sa maison, aménagée selon leurs besoins. Pour les aider, une auxiliaire de vie se charge des tâches ménagères deux heures par jour. Le couple bénéficie de 1 300 euros d'allocation personnalisée d'autonomie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.