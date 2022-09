Nombreux orages localisés ces dernières heures

Un déluge de grêle assourdissant. Lundi en fin de journée, des habitants du Gers partagent sur les réseaux sociaux la taille impressionnante de ces grêlons, alors que de violents orages frappent de nombreuses régions dans l’Hexagone. Dans la commune de Bréviaires (Yvelines), les habitants n’ont eu que quelques secondes pour se réfugier chez eux. L’équipe a pu joindre l’un d’entre eux. "En l'espace de deux minutes, il y a des milliers de grêlons de la taille d’une balle de golf tombés du ciel", explique Thomas Chazal. Ce lundi soir, sur la ligne du TGV entre le Paris et le Havre (Seine-Maritime), des voyageurs se retrouvent sur les voies et bloquer pendant des heures. Un arbre tombé sur les rails à cause du vent a forcé l’arrêt complet du train. Ici, à Bourge (Cher), certains carrefours sont complètement inondés, c’est le résultat d’une pluie torrentielle et d’un vent ultra violent. Comme à Paris, où les rafales ont frôlé les 90 kilomètres à l’heure causant des légers dégâts. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, J.F Jouanne