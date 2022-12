Noms de rues : ce village joue les stars

C’est le premier panneau d’une longue liste. Il indique la toute nouvelle rue Johnny Hallyday. À Saint-Jean-d’Heurs (Puy-de-Dôme), commune de moins de 700 habitants, il y aura donc 48 artistes pour nommer toutes les rues et routes. Alors par exemple, à l’hôtel-bar-restaurant Le Zénith, les clients iront désormais au 633 de la rue Elvis Presley. C’est quelque chose de gay. La musique, la nourriture, l’humour, ça rassemble les gens. Moi, ça me va bien, confie la gérante, Nathalie Barot. Il y a quelques jours, les habitants étaient conviés dans la salle des fêtes de la commune pour découvrir leurs numéros et leurs noms de rues. Et autant vous dire qu’il y en avait pour tous les goûts. Du coup, dans ce village, en passant devant l’impasse Stromae, si vous empruntez la rue Bob Marley, vous arriverez à proximité de la rue Madonna. En attendant, les habitants ont été appelés au vote une nouvelle fois pour renommer à présent la place principale de leur village. Réponse originale sans aucun doute dans quelques jours. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes