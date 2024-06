Noms de rues : des villages seront hors la loi demain !

Dans un hameau du village de Sallèdes, tout est simple, du moins sur papier. Tous les habitants ont la même adresse, celle du hameau. Pour les facteurs, les livreurs, les aides à domicile, une seule solution, "se débrouiller". D'ici la fin de l'été, normalement c'est en bonne voie, Chantal et Christian, qui y vivent depuis 40 ans, auront eux aussi un numéro sur leur boite aux lettres et un nom de rue. Fin 2021, 15% des voies dans le pays n'avaient pas de nom et 350 000 n'étaient pas numérotées. À quelques kilomètres de là se trouve le village de Manglieu et ses 250 maisons. La mairie a dû reprendre avec minutie le plan de la commune, car délimiter une rue peut être un casse-tête. Rue de l’Église, Place de l'Église et Grande Rue, ce sont les trois noms les plus donnés dans l'Hexagone. À Manglieu, un an aura été nécessaire pour nommer un tiers des rues de la commune. Mais pour que les 468 habitants aient tous une adresse numérotée, il reste encore du travail. Si ce samedi 1er juin, vous n'avez toujours pas d'adresse officielle, rassurez vous, votre courrier sera toujours bien livré. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, P. Delannes