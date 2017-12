"Non aux éoliennes !" dans le Var

Dans le Var, plusieurs villages se mobilisent contre un projet d'installation d'une vingtaine d'éoliennes devant la célèbre montagne Sainte-Victoire, à Ollières. Les habitants veulent empêcher la création d'un parc éolien au creux de ce site naturel protégé Natura 2000. Selon eux, la valeur foncière risque de s'écrouler si on y rajoute des "éléments industriels". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.