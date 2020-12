"Non, je ne me ferai pas inoculer ce vaccin ARN dont on n'a aucun recul", déclare Nicolas Dupont-Aignan

Le président de Debout la France trouve que le couvre-feu avancé à 18 heures est une aberration. "C'est un constat d'échec parce qu'on aurait pu éviter ces mesures si on avait pu agir en amont", précise-t-il. Pour éviter les contaminations, il recommande des tests négatifs aux frontières et des tests massifs pour isoler les personnes positives. D'ailleurs il affirme son mécontentement en disant : "Est-ce qu'un jour dans notre pays, on peut avoir un peu de bon sens, regarder ce qui marche et le mettre en place avec rigueur ? ". Quant à la vaccination, sa réponse est claire : "Non, je ne me ferais pas vacciner avec ce vaccin ARN qui pour la première fois a été expérimenté sur l'homme (...). Quand ce vaccin aura un peu de recul scientifique et qu'on aura testé davantage, là je verrai". Comme c'est la fin de l'année, Emmanuel Macron va présenter ses vœux dans la soirée. Pour cela, Nicolas Dupont-Aignan attend que le gouvernement cesse d'infantiliser les Français. "C'est par la liberté d'initiative et d'intelligence qu'on y arrivera et sûrement pas en les prenant pour des enfants", insiste-t-il.