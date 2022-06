Non ! Notre village n’est pas moche !

Nous avons voulu visiter ce village, classé parmi les plus moches de l'Hexagone. C'est une distinction que les habitants se seraient bien passée. "On n'a pas compris quand on a entendu ça aux infos. Qu'est-ce qu'il se passe ?" ; "C'est ridicule, on ne classe pas des villages comme ça", lancent certains. L'association "Paysages de France" est à l'origine de ce classement. Elle a jugé les panneaux publicitaires trop nombreux à l'entrée de Montalieu-Vercieu (Isère). Depuis, beaucoup ont été retirés. Ce village, Marc le connaît par cœur. Il apporte chaque jour le courrier aux habitants. Pour lui, c'est injustifié. Malgré le passage de nombreux camions dans la rue principale, les habitants apprécient leur cadre de vie et l'ambiance du village. L'autre atout de Montalieu, ce sont ses façades tout en pierres, qui font la fierté de la région. Cette buraliste, plutôt mécontente de ce titre, préfère relativiser. Le maire du village a porté plainte pour atteinte à la réputation, et réclame 3 500 000 euros de dédommagement. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys