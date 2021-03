Non-respect du confinement : cinq heures de garde à vue pour une commerçante de Dieppe

En 34 ans de métier, Florence Vendeuvre n’avait jamais connu cela. N’ayant pas le droit d’ouvrir, dimanche dernier, elle décide de faire des photos de sa boutique pour promouvoir les ventes en ligne. Lors d’un passage de la police, elle explique alors ses intentions. Mais plus tard, celle-ci estime qu’elle tente de vendre en voyant des clients essayant d’entrer dans le magasin et procède sans discussion à une interpellation. La commerçante se retrouve ainsi menottée et emmenée en garde à vue. Les habitants de Dieppe (Seine-Maritime) sont scandalisés par cette histoire qui a fait la Une des journaux. Matthias Gourlay, lui, peut recevoir des clients dans sa boutique. Il est également outré par la garde à vue de Florence. Au-delà du choc qui a suivi cette affaire, le ras-le-bol des commerçants semble se généraliser. D’ailleurs, cela fait un an que la situation est difficile. Florence, elle, doit engager un avocat et risque un stage de citoyenneté ainsi que des indemnisations à payer.