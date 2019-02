Nord-Pas-de-Calais : une souscription publique pour sauver les vestiges du bassin minier

Les vestiges du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ont été classés au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2012. Mais de nombreux sites sont en très mauvais état et tombent en ruine. Les maires des communes ont de plus en plus besoin d'argent pour restaurer ce patrimoine industriel. Une souscription publique a été lancée afin de sauver les sites les plus préoccupants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.