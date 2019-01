Le Nord-Pas-de-Calais en vigilance orange

Les premiers flocons de neige sont tombés dans le Nord-Pas-de-Calais et ont rendu les routes glissantes. Les conditions ne sont pas favorables à la circulation et ont causé plusieurs accidents. Les automobilistes doivent redoubler de vigilance. Quant aux saleuses, elles priorisent les grands axes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.