Nord-Pas-de-Calais : les voyageurs en ont déjà assez de la grève de la SNCF

Selon les prévisions de trafic pour le 4 avril, un TGV sur sept et un TER sur cinq restent en service. Mais dans certaines régions, il y a moins de trains que prévu et parfois, aucun ne passe. Dans le Nord-Pas-de-Calais, beaucoup de voyageurs en ont déjà assez de la situation et n'imaginent pas endurer cela pendant trois mois. Le 5 avril, le trafic va revenir à la normale pour les TGV mais toutes les places sont déjà réservées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.