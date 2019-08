Nord : Lille limite la vitesse à 30 km/h

À Lille, dans le Nord, de nouveaux panneaux pour limiter la vitesse à 30 km/h ont été installés dans la plupart des rues. Un dispositif dont de nombreux automobilistes se seraient bien passés. Pourtant, cette mesure diminue à moitié les risques d'accident en villes. D'ailleurs, la probabilité de tuer un piéton en cas d'impact est très réduite. Elle favorise également l'amélioration de la qualité de l'air et restreint la pollution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.