Les photos remplacent le carnaval à Cappelle-la-Grande

Dans cette famille de Cappelle-la-Grande, on est carnavaleux de père en fils. Alors, même avec le Covid, on ne pouvait pas rater l'occasion de se déguiser. Le fils de 4 ans est très fier d'enfiler son plus beau clet'che. Le maquillage est tout aussi important comme le chapeau à plumes et la fourrure remplie de souvenirs. Depuis 100 ans, le carnaval de Cappelle-la-Grande coule dans les veines des habitants avec le traditionnel lancer de hareng. Cette année à la place, pour garder l'esprit du carnaval, la ville a eu une idée : se prendre en photo dans son endroit préféré en clet'che. Pour le plus beau des clichés en famille, direction la Cité des cheminots. Au même moment sur la place de la ville, le tambour-major lance la bande sans chahut. La photo, quant à elle, sera postée sur la page Facebook du carnaval. Pour gagner, certains improvisent même un mini rigaudon et par magie, l'esprit du carnaval revient. Le grand vainqueur, lui, gagnera son poids en saucisson à Léon. Pour participer, vous avez jusqu'au 14 février.