Nord-Sud, le grand écart des températures

Ne cherchez plus, Perpignan (Pyrénées-Orientales) est l'une des seules villes du pays qui ne grelotte pas ce mercredi matin. Dans la prévision météorologique, la température la plus basse d’aujourd’hui est de neuf degré et quatorze au maximum. Les Perpignanais sont ravis avec cette température. Pour profiter de cette douceur hivernale, mieux vaut laisser son manteau au placard. "Juste un t-shirt et un pull, ça suffit largement"; confiait un passant qu’on a interrogé. En terrasse, difficile d’imaginer que 19 départements de l’Hexagone sont en vigilance orange pour neige et verglas. Il fait très froid partout dans le pays, mais les Terrassons se sentent privilégiés d’avoir cette superbe température en hiver parmi les autres départements. La seule ombre au tableau est le marché de Noël et son stand de bonnet qui sont désert. Mais même Viviane, une Alsacienne d’origine, n’échangerait sa place pour rien au monde. La température devrait encore augmenter. Près de quinze degrés sont attendus à Perpignan cet après-midi. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia