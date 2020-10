Normandie : des élus formés à l’autodéfense

On entend régulièrement parler des agressions qui touchent les élus locaux. Pour éviter cela, certains d'entre eux ont décidé d'apprendre à se défendre. A Tourneville (Eure), élus et employés municipaux ont pu suivre une formation spéciale à l'autodéfense. Ils apprennent quelques rudiments pour avoir certains réflexes en cas d'agression. Pour éviter que les rencontres ne dégénèrent, un psychologue apprend également à calmer le jeu. Durant ces séances, les participants simulent des échanges houleux. Ils étudient ensuite les astuces pour éviter les confrontations. Il est à noter que c'est la deuxième fois que l'association des maires ruraux de l'Eure organise cette formation. Elle espère rendre la vie des mairies, la plus sereine possible.