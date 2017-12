En Normandie, la neige est devenue une corvée

Entre Sées et Argentan, en Normandie, la prudence est recommandée. La neige a rendu les chaussées glissantes. Pour éviter les accidents, les employés communaux déblayent la neige autour des lieux publics. A l'école primaire, les premières batailles de boules de neige ont commencé. Pendant ce temps, pour se réchauffer, certains habitants ont préféré faire des courses au marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.