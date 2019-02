Normandie : la privatisation des voitures-radars n'a pas atteint les résultats escomptés

Cela fait dix mois que la conduite de voitures avec radars embarqués a été confiée à une société privée en Normandie. Pour lutter contre les excès de vitesse, ces véhicules doivent rouler chaque jour de la semaine et à toutes heures sur les routes. Mais l'objectif est loin d'être atteint. Le nombre de contrôles est limité et seulement 1 873 amendes sont dressées par mois. Pour les automobilistes normands, ce dispositif est un gaspillage d'argent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.