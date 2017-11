Normandie : les producteurs de camembert sont contre l'étiquetage "fabriqué en Normandie"

Les producteurs de camembert normands veulent que l'étiquetage "fabriqué en Normandie" soit interdit. Selon eux, ce sont souvent les industriels non respectueux des règles du vrai fromage qui fabriquent ces camemberts. Pour eux, le seul vrai label est le "camembert de Normandie". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.