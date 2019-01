Normandie : la région encourage les éleveurs à acheter plus de vaches normandes

Les vaches normandes sont certes moins productives que les hollandaises, mais elles donnent du lait de meilleure qualité. En Normandie, cet emblème régional se fait rare. Pour aider les éleveurs à acquérir plus de vaches normandes et conquérir de nouveau débouchés, la région a mis à leur disposition une aide financière. Elle alloue une subvention de 460 euros pour chaque bête achetée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.