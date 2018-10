Normandie : la sécheresse impacte la récolte des betteraves sucrières

À Cagny, dans le Calvados, Sébastien Vandermeersch, planteur, ne cesse de récolter des betteraves dans ses champs. Le constat n'est pourtant pas très encourageant, car si les betteraves sont très sucrées, elles sont aussi bien plus petites qu'en 2017. Ce sont les conditions météorologiques qui en sont responsables. Avec une diminution de près de 30 tonnes, certains cultivateurs pourraient se retrouver financièrement dans le rouge. Les récoltes ont été réduites et dans les usines de sucre de la région, les productions vont également baisser. Malgré cette maigre récolte, la Normandie reste l'une des premières régions productrice de betteraves sucrières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.