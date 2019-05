Normandie : les voitures-radars privées moins rentables que prévu

En Normandie, l'expérimentation des radars embarqués dans des voitures avec chauffeur privé n'a pas été rentable. Seulement 965 flash ont été répertoriés en trois mois dans le département de la Manche. Certains automobilistes normands en ont déjà entendu parler, mais ne font pas attention lorsqu'ils circulent sur les routes. De leur côté, les radars fixes ont relevé une hausse de plus de 50% des excès de vitesse. Le dispositif doit-il être renforcé ? Quid du financement de l'Etat ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.