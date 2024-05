Nos aliments pré-emballés font-ils le poids ?

Au moment de faire vos courses, vous regardez bien sûr le prix, parfois le poids, mais êtes-vous sûr d'avoir autant de farine qu'affiché sur le paquet ? "Je fais confiance aux marques", confie une consommatrice. C'est difficile de jauger en rayons. En pleine période d'inflation, beaucoup craignent de se faire avoir et de payer pour rien. Alors, Josiane et Guy ont leur astuce et ils ne sont pas les seuls à se méfier. La preuve sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes suivent les vidéos de ce compte spécialisé. Selon ce compte, le poids des aliments pré-emballés est vérifié et il est parfois inférieur à ce que promet l'étiquette. Cette différence est légale, mais dans une certaine limite. Selon Laura Hendrikx, pour les produits d'un kilo, les fabricants ont une marge de quinze grammes. Alors, nous avons aussi voulu vérifier. Nous avons pesé une dizaine de produits de grandes marques ou de distributeurs. Et bonne surprise, la grande majorité pèse autant que le poids affiché sur l'emballage. TF1 | Reportage E. Payro, P. Marcellin, S. Boujamaa