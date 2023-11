Les boîtes à camembert vont-elles bientôt être interdites ?

Au rayon des camemberts, impossible de les manquer, ces boîtes en bois sont partout. Elles symbolisent un repère pour les consommateurs, mais aussi un savoir-faire en danger. Une réglementation européenne est à l’étude et pourrait interdire l’utilisation du bois dans les emballages. Dans la campagne normande, le Groupe Lacroix en fabrique 200 millions par an et n’imagine pas devoir arrêter. Ces emballages en bois représentent moins de 1% des emballages jetés. Aucune filière de recyclage n’existe. En créer une pour un si petit volume serait un investissement de plusieurs millions d’euros, intenable pour les acteurs du secteur. "Les emballages en bois, aujourd’hui, c’est 2 000 emplois pour toute la France. C’est 45 entreprises qui seraient touchées", explique la PDG du groupe. Parmi les entreprises touchées : les fabricants de camembert AOP. L’utilisation du bois est importante pour conservation et le goût du fromage. L’inquiétude est partagée par tous les producteurs AOP, car les boîtes en bois font partie du cahier des charges. Si aucune solution n’est trouvée, la réglementation imposerait la disparition des boîtes en bois dès 2030. TF1 | Reportage G. Thorel, M. Stiti, X. Thoby