Nos chers voisins

Quand il s'agit de rendre visite à ses bons voisins, Pierre n'hésite pas une seconde. Il se rend chez Huguette et Gilbert, pas complètement désintéressé. "Lui, il récolte, et moi, je le mange !", lance Pierre. Le couple n'hésite pas à donner des fruits et légumes à leurs voisins. "Je rends des services comme ça, des petits services, vous savez. Puis, ça me fait plaisir. Ils n'ont peut-être pas de jardin à eux", rapporte Huguette. Dans ce quartier, une seule règle entre voisins, le partage. Et sur ce point, Pierre semble faire un sans-faute. Mais au-delà de l'entraide, qu'est-ce qu'un bon voisin selon vous ? "Quelqu'un qui va être respectueux pour le bruit. Qui va essayer de toujours prendre en compte le voisinage" ; "Dire bonjour, l'entraide, mais pas envahissant. Avenant, mais à distance", lancent certains passants. Respecter l'intimité de l'autre bien sûr. Mais pour briser la glace, un conseil : il faut toujours avoir le sourire. Un bon voisin, c'est quelqu'un qui est agréable, souriant, et dans ce cas-là, tout se passe pour le mieux. Et pourquoi pas, à terme, faire de ses voisins de nouveaux amis. TF1 | Reportage A. Cazabonne, L. Garcia