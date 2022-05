Nos conseils face aux allergies

En ce moment, les pollens sont les pires ennemis d’un Français sur trois. Le risque d’allergie aux pollens est élevé. Quels sont les bons gestes pour soulager les symptômes ? Le premier réflexe à adopter est de s’isoler de l’allergène. Plus on est exposé aux pollens, plus la réaction est intense. Il faut donc rester chez soi et assainir l’air intérieur. Si vous tenez vraiment à sortir prendre l’air, vous avez sûrement dans vos placards un allié insoupçonné, le masque. Il faut savoir identifier la gravité de ses symptômes, et ne pas hésiter à consulter un médecin. "Si le symptôme devient plus sévère, par exemple si la conjonctivite devient très rouge, ou que le nez est bouché en permanence, si on a une exacerbation d’un asthme avec une toux sifflant, voire une gêne respiratoire au repos, là, il faut consulter", conseille le médecin généraliste Dr Laurent Dissard. Dernier conseil, si vous sentez que vous êtes très affecté par les allergies, mieux vaut éviter les activités physiques en extérieur, même tôt le matin ou tard le soir. TF1 | Reportage E. Vinzent, A. Flament