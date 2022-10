Nos plus belles balades dans les pas des contrebandiers

C'est un sentier et bientôt une frontière. Une promenade qui commence dans des prairies bordées par le Doubs. Elle emmènera ces randonneurs au sommet des crêtes du Jura et au fond des canyons sur les traces des contrebandiers du XVIIIe siècle. Il ne faut qu'une dizaine de kilomètres à Claude et Jacky pour rejoindre la Suisse. Le temps c'est la clé de cette escapade. Dans le Haut-Doubs, tout ramène au tic-tac des aiguilles qui avancent. Nous sommes ici dans une terre d'horlogers. L'horlogerie est un savoir-faire transfrontalier qui attise les convoitises des contrebandiers. Bien cachées dans leurs poches, ils passent des pièces détachées. Un jeu du chat et de la souris avec les douaniers dans un territoire escarpé. Si là-bas tout le monde connaît les chemins de contrebande, les fraudeurs ont laissé leur place aux randonneurs, parfois un peu clandestin. Pour changer de pays, les contrebandiers ne grimpent pas seulement des montagnes. Ils enjambent aussi une rivière. Le Saut du Doubs est une cascade de 27 mètres. À l'époque, il n'y avait pas de passerelle entre les deux rives. Le courant parfois violent est un danger pour ceux qui la traversent. TF1 | Reportage E. Payrô, G. Martin