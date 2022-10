Nos plus belles balades : le sentier des églises baroques

Vous pourriez ne pas les voir, marcher à côté sans même les regarder. Des églises en apparence modestes, mais qui ont de quoi vous surprendre. De la vallée de la Haute-Maurienne à la Tarentaise, on peut croiser des dizaines de sanctuaires édifiés au XVIIe siècle. Au bout d'un ancien chemin de pèlerinage en pleine nature, à 1 850 mètres d'altitude, les randonneurs découvrent Notre Dame des Vernettes, ou peut-être les portes du paradis. À l'intérieur, des trompe-l'œil éclatants et un retable couvert d'or. Ces chefs d'œuvre sont observés par 30 000 visiteurs chaque année. Dans la vallée voisine, la fierté locale se refait une beauté. L'église de Lanslevillard bénéficie de toute l'attention d'Armelle et d'Anastasia, des restauratrices d'art qui ont hérité d'un savoir-faire. Qu'importent leurs emplacements, au milieu d'un village comme au bout d'un champ, osez pousser les portes de l'une de ces 80 églises. Dans l'intimité de Notre Dame de la Vie, il y a un baroque si envoûtant qu'il fait vibrer les cœurs bien haut delà des montagnes. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand