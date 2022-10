Nos plus belles balades : un chemin creusé dans la roche

Creusé dans le flanc d'une falaise de la vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques), le passage de la Mâture est un enchantement pour les randonneurs. Ce sont 1 200 mètres de long, quatre mètres de large, et une vue à couper le souffle. Cette étape du GR 10 commence bien pour Paul et Benjamin. Sur cette portion de chemin, il faut être particulièrement vigilant. À cause des passages répétés, certaines pierres sont devenues très glissantes. Au XVIIIe siècle, sous Louis XIV, Colbert a besoin de bois pour les mâts de ses navires de guerre. Il décide d'aller les chercher dans les massifs pyrénéens. Il a fallu creuser ce chemin de la Matûre. Trois siècles plus tard, des trous taillés à la barre à mine sont encore visibles. Aujourd'hui, le chemin est devenu l'aire de jeu favori des marcheurs, mais aussi des grimpeurs comme Éric Orno. C'est un patrimoine chargé d'histoire dont Françoise Stuttgi ne se lasse pas. Perchés à plusieurs centaines de mètres de hauteur, les cordistes ont une vue imprenable sur la vallée et sur le fort du Portalet, une ancienne garnison militaire. TF1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier