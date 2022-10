Nos plus belles balades : un sentier sur la mer

Ce n'est pas que pour le plaisir de la balade que Cédric emprunte ce chemin, mais pour aller travailler 500 mètres plus haut à l'office du tourisme d'Èze (Alpes-Maritimes). Une heure de marche entre mer et montagne, il y a bien des bus, mais sur cette Côte d'Azur très peuplée, le sentier de Nietzsche offre un peu de calme. Depuis des siècles, les habitants de la région empruntent ce chemin pour se déplacer. À pied ou à dos d'âne, ils transportaient des marchandises, des tonnes d'huile d'olive par exemple, produites dans un moulin. Une cascade cachée juste derrière alimentait le moulin. Aujourd'hui, ce sont les sportifs et les touristes qui gravissent les marches du sentier muletier entre émerveillement et essoufflement. C'est dans cet effort que le philosophe Friedrich Nietzsche a retrouvé l'inspiration. En 1887, à Èze, il écrit : "je me promène une heure le matin, trois heures l'après-midi, à pas vif. Le même chemin, jour après jour, il est assez beau pour cela". TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde, D. Guido