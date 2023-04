Nos rivières ne sont pas des poubelles !

De l'électroménager, des chaises, des bidons, des portes de voiture, Nicolas et Gérald ont déjà ramassé une centaine de kilos de détritus, mais le travail est encore colossal. "Il y a beaucoup d'éléments ferreux, beaucoup de plastique aussi", explique Nicolas-Jean Pricaz, président de l'association Usses et Merveilles. Situé au cœur de la forêt, ce ruisseau s'est transformé en décharge. Les automobilistes déversent leurs déchets depuis le bord de la route. Un panneau d'interdiction a été installé, mais rien n'y fait. Pour la commune, mettre des caméras serait trop cher, il est donc difficile de verbaliser. À la place, la mairie va construire une barrière et fermer l'accès au site. "On espère que les voitures ne vont plus pouvoir s'arrêter", rapporte Brigitte Nanche, maire de la commune. Ce cas est loin d'être isolé. Guillaume Gourdy nous a donné rendez-vous à une trentaine de kilomètres. Ici, les morceaux de plastique sont carrément incrustés dans la roche. Avec la Fédération de la pêche en Haute-Savoie, il a recensé des dizaines de ruisseaux infestés de déchets. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand