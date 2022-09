Nos très chers animaux de compagnie

Dans ce refuge, toutes les cages sont occupées. Les équipes cherchent même à regrouper les animaux. Ce sont 450 animaux pour 400 places, une situation inédite. Les abandons sont en hausse avec depuis peu un nouveau motif, le coût que représente un animal de compagnie. Pour un chien comme Doug, il faut compter une centaine d'euros par mois de budget. C'est un coût loin d'être négligeable et qui en période de crise, freine les adoptions. Avant d'adopter ce rottweiler, Michel et Gwenaëlle ont justement fait le calcul. Mais pour d'autres, la hausse des prix complique les choses. Ces derniers mois, Laura Salome a vu son budget croquette augmenté. Avec un chien, cinq chats et deux cochons d'Inde, elle dépense désormais 300 euros par mois. C'est la conséquence de la hausse des prix des céréales, de la viande, et du gaz, qui sont indispensables pour fabriquer des croquettes. C'est une inflation qui la pousse à faire des choix. L'envolée des prix ne se limite pas à l'alimentation animale, les soins vétérinaires ont eux aussi augmenté d'un peu plus de 2% depuis l'année dernière. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia, E. Alonso