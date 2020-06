"Nos vacances en France" : à la découverte de Féron, un village d'artisanat

Cet été, il est possible de partir sur les pas des anciens et reproduire les gestes de nos aînés pour passer des vacances originales et ludiques. À Féron (Nord), on peut se découvrir artisan le temps d'un séjour. Dans son atelier, le vannier Pascal Harbonnier propose aux visiteurs une initiation à son artisanat pour 50 euros la journée. Vannerie, céramique, création textile ou encore découverte d'un atelier de restauration d'œuvres d'art, sont autant d'activités qui sortent de l'ordinaire.