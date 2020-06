"Nos vacances en France" : à la découverte des cascades du Sancy

Autour de Sancy (Puy-de-Dôme), les cascades peuvent occuper plusieurs journées de découverte. Pour les apprécier, les accès ne sont guère difficiles, mais les habitués font exprès de changer les itinéraires pour découvrir en même temps la beauté de la nature. En matière de déjeuner, pique-nique ou gastronomique, tout est possible. Les auberges proposent même des plats traditionnels si la saison s'y prête. Quant au logement, on en trouve à tous les prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.